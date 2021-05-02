Adana'da bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
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Adana'da bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Adana'da bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da bir iş yerinden para ve altın çalınmasıyla ilgili soruşturma kapsamında yakalanan şüpheli tutuklandı.

Adana'da bir iş yerinden para ve altın çalınmasıyla ilgili soruşturma kapsamında yakalanan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi Abidinpaşa Caddesi'nde Sayit D'ye (42) ait kumaş mağazasında çelik kasa kırılarak içindeki yaklaşık 200 bin lira tutarındaki Türk lirası, döviz ve altın çalındı.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

Ekipler, bölgedeki iş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerinden zanlıların 4 kişi olduklarını ve hafif ticari bir araçla gelip bir süre sonra ayrıldıklarını tespit etti.

Aracı kullandığı belirlenen şüpheli Ersan U, operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis, kimliklerini belirlediği 3 şüpheliyi yakalamak için de çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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