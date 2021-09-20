Son dakika haberi: İş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı - Haberler
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Son dakika haberi: İş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Adana'da bir iş yerinde çıkan yangın nedeniyle hasar oluştu.

Adana'da bir iş yerinde çıkan yangın nedeniyle hasar oluştu.

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.

İtfaiye erleri, yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşarken, iş yerinde hasar oluştu.

Son dakika haberi: İş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı

Son dakika haberi: İş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı

Son dakika haberi: İş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı

Son dakika haberi: İş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı

Son dakika haberi: İş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı

Son dakika haberi: İş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı

Son dakika haberi: İş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri
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