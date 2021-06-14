Adana'da bir haftada uyuşturucuya 122 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da bir haftada uyuşturucuya 122 gözaltı

Adana'da bir haftada uyuşturucuya 122 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana polisi bir hafta boyunca yaptığı uyuşturucu operasyonlarında 122 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana polisi bir hafta boyunca yaptığı uyuşturucu operasyonlarında 122 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Kent genelinde 7-13 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonda, 99 adrese baskın yapıldı. Operasyonda 122 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde 3 kilo 547 gram bonzai, 1 kilo 483 gram esrar, 273 kök Hint keneviri, 165 gram eroin, 149 uyuşturucu hap, 124 gram metamfetamin, ruhsatsız 3 tabanca, 1 tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 200 TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 122 şüpheliden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 7'si adli kontrol şartı 108 ise savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Adana'da bir haftada uyuşturucuya 122 gözaltı
Adana'da bir haftada uyuşturucuya 122 gözaltı
Adana'da bir haftada uyuşturucuya 122 gözaltı
Adana'da bir haftada uyuşturucuya 122 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Havuzda vakum faciası! 10 yaşındaki çocuk 35 santim derinlikte boğuldu
Havuzda vakum faciası! 10 yaşındaki çocuk 35 santim derinlikte boğuldu
Kadir Şeker'in kurtarmaya çalıştığı Ayşe Dırla'nın kız kardeşi de uyuşturucudan tutuklandı
Kadir Şeker'in kurtarmaya çalıştığı Ayşe Dırla'nın kız kardeşi de uyuşturucudan tutuklandı
Kadir Şeker'in kurtarmaya çalıştığı Ayşe Dırla'dan sonra kız kardeşi de eroinle yakalandı
Kadir Şeker'in kurtarmaya çalıştığı Ayşe Dırla'dan sonra kız kardeşi de eroinle yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Meral Akşener Muharrem İnce Mehmet Özhaseki
Magazin Atilla Taş Selçuk Balcı Tuğrul Tülek İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Merih Demiral Nihat Özdemir Çağlar Söyüncü Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana'da bir haftada uyuşturucuya 122 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 10:50:39. #1.14#

title