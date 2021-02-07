Adana'da bir haftada kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerine uymayan 507 kişiye 1 milyon 758 bin 783 lira ceza
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Adana'da bir haftada kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerine uymayan 507 kişiye 1 milyon 758 bin 783 lira ceza

07.02.2021 10:01 | Son Güncelleme: 07.02.2021 10:04
Adana'da bir haftada kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerine uymayan 507 kişiye 1 milyon 758 bin 783 lira ceza

Adana'da son bir haftada kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 507 kişiye 1 milyon 758 bin 783 lira ceza verildi.

Adana'da son bir haftada kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 507 kişiye 1 milyon 758 bin 783 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, son bir haftada kumar oynatıldığını belirlediği çok sayıda iş yerine baskın düzenledi.

Operasyonlar sırasında daha önce kumar oynatıldığı için kapısı mühürlenen kahvehaneye başka bir iş yerinden gizli geçiş yapıldığı da tespit edildi.

Ekip, Kovid-19 tedbirlerine uymayarak kumar oynayan aralarında kadınların da olduğu 507 kişiye toplam 1 milyon 758 bin 783 lira ceza uyguladı.

Polis, kumar oynattığı öne sürülen 27 kişi hakkında da adli işlem başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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