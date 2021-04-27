Adana'da bir haftada 70 bin hap, 52 kilo esrar ele geçirildi

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 143 zanlının ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 70 bin 486 uyuşturucu hap, 52 kilo 397 kilo esrar, 2 kilo 569 gram bonzai ele geçirildi.