Adana'da bir haftada 70 bin hap, 52 kilo esrar ele geçirildi
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Adana'da bir haftada 70 bin hap, 52 kilo esrar ele geçirildi

Adana'da bir haftada 70 bin hap, 52 kilo esrar ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 143 zanlının ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 70 bin 486 uyuşturucu hap, 52 kilo 397 kilo esrar, 2 kilo 569 gram bonzai ele geçirildi.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 143 zanlının ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 70 bin 486 uyuşturucu hap, 52 kilo 397 kilo esrar, 2 kilo 569 gram bonzai ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 19-25 Nisan tarihleri arasında operasyonlar düzenledi. Kent genelinde yapılan operasyonlarda, 113 adrese baskın yapıldı. Operasyonda, 143 şüpheli gözaltına alınırken; 70 bin 486 uyuşturucu hap, 52 kilo 397 gram esrar, 2 kilo 569 gram bonzai, 257 gram metamfetamin, 35 gram eroin, 14 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 143 şüpheliden 16'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla, 120'si ise savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Adana'da bir haftada 70 bin hap, 52 kilo esrar ele geçirildi
Adana'da bir haftada 70 bin hap, 52 kilo esrar ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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