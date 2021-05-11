Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 16 şüpheli tutuklandı
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Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 16 şüpheli tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 16 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 150 zanlıdan 16'sı tutuklandı.

Adana'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 150 zanlıdan 16'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3-9 Mayıs'ta uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 4 kilo 100 gram kokain, 2 kilo 157 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 850 gram baz morfin, 900 gram esrar, 832 uyuşturucu hap, 32 gram eroin, 21 kök Hint keneviri, ruhsatsız 4 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi, 150 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 150 şüpheliden 16'sı tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 16 şüpheli tutuklandı
Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 16 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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