Adana'da bir haftada 16 kumar baskını: 692 bin lira ceza

ADANA'da son bir haftada kumar oynandığı tespit edilen 16 ayrı adrese yapılan baskında 176 kişiye toplam 692 bin 40 lira ceza kesildi.

ADANA'da son bir haftada kumar oynandığı tespit edilen 16 ayrı adrese yapılan baskında 176 kişiye toplam 692 bin 40 lira ceza kesildi. Kahvehanelerden birine gizli girişten girildiği ve kumar oynandığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, koronavirüs nedeniyle kapalı olması gereken kentteki bazı kahvehanelerin açık olduğu ve kumar oynatıldığı bilgisi üzerine 16 farklı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda kahvehanelerden birine gizli girişten girildiği, olası polis baskınlarına yönelik güvenlik kamerasıyla önlem alındığı belirlendi. Polis, içeridekilere suçüstü yaptı.Polis, adreslerde kumar oynayan 176 kişiye pandemi kurallarını ihlalden, 61 kişiye kumar oynamaktan 692 bin 40 lira ceza keserken, 18 kişiye de kumar oynatmak ve yer temin etmekten adli işlem uyguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR