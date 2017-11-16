Adana'da Bir Günde 12 Akü Çalan İki Şüpheli Tutuklandı

Adana'da, bir günde 12 akü çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, kent merkezinde 12 tır ve kamyonun aküsünün çalınması üzerine çalışma başlatıldı.



Güvenlik kameralarını inceleyen polis, kimliğini belirlediği şüpheliler R.E. ve M.E. ile aküleri satın aldığı ileri sürülen R.B'yi gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan ikisi tutuklandı, R.B. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.