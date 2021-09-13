Adana'da bir eve giren yılan itfaiye ekiplerince çıkartıldı
AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel
Adana'da bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkartıldı.
Adana'da bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkartıldı.
Alınan bilgiye göre, Kozan ilçesi Ağlıboğaz Mahallesi'nde Fatma Tatar, evine yılan girdiğini fark edince durumu Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.
Eve gelen ekipler, mutfaktaki yılanı bulunduğu yerden çıkartarak doğaya bıraktı.
AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri