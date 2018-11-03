Adana'da Bir Eve Ateş Edildiği İddiası

Adana'da bir eve pompalı tüfekle ateş açtığı iddia edilen 5 kişi kovalamacanın ardından gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Seyhan Devriye Ekiplerine bağlı polisler, D-400 karayolunda durumundan şüphelendikleri 33 SR 788 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan ve otomobille yaklaşık 5 kilometre kaçan şüpheliler, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda önlem alan polisler tarafından yakalandı.

Araçtaki 5 kişiyi gözaltına alan ekipler, yaptıkları çalışmada zanlıların akşam saatlerinde Seyhan ilçesindeki bir eve pompalı tüfekle ateş ederek kaçtığını belirledi.

Otomobilde detaylı arama yapan ekipler, olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfek ile bir miktar dolu fişek ele geçirdi.

Bağlar Polis Merkezine götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.