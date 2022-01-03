Adana'da bir evden kasa çaldığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı

KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde, bir evden kasa çaldığı iddiasıyla aranan 5 şüpheliden 2'si gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuyuluk Mahallesi'nde bir evden kasa hırsızlığı olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırma sonucu çok sayıda suç kaydı bulunan 5 kişinin olayı gerçekleştirdiğini tespit etti.

Osmaniye'de ikamet ettiği belirlenen şüphelilerden 2'si ekiplerce gözaltına alındı, 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AA / İsmihan Özgüven - Son Dakika Haberleri

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