Adana'da bir evden 9 kamyon çöp çıkarıldı - Haberler
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Adana'da bir evden 9 kamyon çöp çıkarıldı

AA / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel
Adana'da bir evden 9 kamyon çöp çıkarıldı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir evden 9 kamyon çöp çıkarıldı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir evden 9 kamyon çöp çıkarıldı.

Seyhan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstiklal Mahallesi'nde bir evde çöp biriktirildiği şikayeti üzerine Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, zabıta ve emniyet görevlileriyle adrese gitti.

Ekipler, evde yalnız yaşadığı öğrenilen kadının rızasını alarak çöpleri çıkardı.

Yaptıkları çalışmayla 9 kamyon çöp çıkaran ekipler, daha sonra evi dezenfekte etti.

Adana'da bir evden 9 kamyon çöp çıkarıldı

Adana'da bir evden 9 kamyon çöp çıkarıldı

Adana'da bir evden 9 kamyon çöp çıkarıldı

AA / İsmihan Özgüven - Son Dakika Haberleri
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