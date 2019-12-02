Adana'da bir evde iki ceset bulundu

02.12.2019 22:18 | Son Güncelleme: 02.12.2019 22:52

Adana'da bir evde biri kadın iki kişinin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi 58167 Sokak'taki tek katlı evden silah sesi duyan çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine sevk edilen polis ve 112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede Yakup Erdem ve Leyla Kolukısa'nın öldüğü belirlendi.

Cesetler otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA