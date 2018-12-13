Adana'da Bir Evde Elektrik Kontağından Çıkan Yangın Söndürüldü
Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir evde elektrik kontağından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir evde elektrik kontağından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Sinanpaşa Mahallesi'nde Sami Ugış'a ait ikametten dumanların yükseldiği fark edenler durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında ev kullanılamaz hale geldi.