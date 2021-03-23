Adana'da bir evde çıkan yangında çift ve 2 çocuğu yaralandı
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Adana'da bir evde çıkan yangında çift ve 2 çocuğu yaralandı

23.03.2021 21:23 | Son Güncelleme: 23.03.2021 21:28
Adana'da bir evde çıkan yangında çift ve 2 çocuğu yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir evde çıkan yangında yaralanan çift ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir evde çıkan yangında yaralanan çift ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Cumali Bolat'ın (32) Varsaklar Mahallesi'ndeki evlerinde odun sobasında patlama meydana gelmesi nedeniyle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yangında yaralanan Bolat, eşi Hüreyra (27), çocukları Kaan (8) ve Nazlıcan (6) sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi sonucu söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.

Hayati tehlikeleri olduğu öğrenilen çift ve çocukları Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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