Adana'da bir evde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Adana'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

Adana'da bir evde çıkan yangın söndürüldü
AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Adana'nın Feke ilçesindeki bir evde çıkan yangın söndürüldü.

ADANA (AA) - Adana'nın Feke ilçesindeki bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Tenkerli Mahallesi'nde Ali Ocak'a ait evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Feke Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

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AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri

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