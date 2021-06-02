Son dakika haberleri... ADANA'DA BİR EVDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU; 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
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Son dakika haberleri... ADANA'DA BİR EVDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU; 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre ADANA'da, bir evde çıkan yangın sonucu yan dairede bulunan 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

ADANA'da, bir evde çıkan yangın sonucu yan dairede bulunan 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Alevlerin sardığı ev ise küle döndü.

Olay, saat 18.15 sıralarında Sarıçam ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, söz konusu apartmanın 4'üncü katından alev yükseldiğini gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangının olduğu daireye gelen itfaiye ekipleri, yan taraftaki dairede mahsur kalan 3 kişinin olduğunu tespit etti. Ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede mahsur kaldıkları yerden kurtarılan 3 kişi, dumandan etkilendikleri için ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra yangını söndürme çalışmalarını hızlandıran ekipler kısa sürede alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Küle dönen dairede yapılan ilk incelemede yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

Son dakika haberleri... ADANA'DA BİR EVDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU; 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Son dakika haberleri... ADANA'DA BİR EVDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU; 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Son dakika haberleri... ADANA'DA BİR EVDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU; 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Son dakika haberleri... ADANA'DA BİR EVDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU; 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Son dakika haberleri... ADANA'DA BİR EVDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU; 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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