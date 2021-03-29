Evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tellidere Mahallesi'nde bir apartmanın dördüncü katındaki Mehmet Sönek'e ait dairede yangın çıktı.

Haber verilmesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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