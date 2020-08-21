Adana'da bir evde 8 kilogram esrar ele geçirildi Adana'nın Pozantı ilçesindeki bir evde 8 kilogram esrar ve 15 kök hint keneviri bitkisi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Pozantı ilçesindeki bir evde 8 kilogram esrar ve 15 kök hint keneviri bitkisi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Belemedik Mahallesi'nde bir şüphelinin evinin arkasındaki alanda kenevir yetiştirdiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Ekipler, adreste yaptıkları aramada, 8 kilogram esrar ve 15 kök hint keneviri bitkisi ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü. Kaynak: AA