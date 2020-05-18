Adana'da bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi
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Adana'da bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Adana'da bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi
18.05.2020 02:36 | Son Güncelleme: 18.05.2020 02:36

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Toros Mahallesi'nde 11 katlı apartmanın en üst katında elektrik kontağından yangın çıktı.

Evden yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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