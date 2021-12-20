Son dakika haberleri... ADANA'DA KAÇAKÇILIK OPERASYONU

ADANA (DHA) - ADANA'da polisin bir depoya yaptığı baskında gümrük kaçağı makaron, sigara sarma kağıdı ile pipo tütünü ele geçirildi, depo sahibi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesi çalışmaları kapsamında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir depoya baskın yaptı. Adreste yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 7 milyon 680 bin makaron, 14 milyon 287 bin sigara sarma kağıdı, 240 paket pipo tütünü ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan depo sahibi emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.