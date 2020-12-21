Adana'da bir çocuğun telefonunu gasbeden 2 zanlının 15'er yıla kadar hapsi istendi
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Adana'da bir çocuğun telefonunu gasbeden 2 zanlının 15'er yıla kadar hapsi istendi

21.12.2020 10:27 | Son Güncelleme: 21.12.2020 10:30
Adana'da bir çocuğun telefonunu gasbeden 2 zanlının 15'er yıla kadar hapsi istendi

Adana'da 14 yaşındaki çocuğu darbederek telefonunu gasbeden tutuklu iki zanlı hakkında 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Adana'da 14 yaşındaki çocuğu darbederek telefonunu gasbeden tutuklu iki zanlı hakkında 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, "birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçlamasıyla tutuklanan İ.Y. ve S.Ç. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 15'er yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede mağdur çocuk A.O.Ö'nün arkadaşlarıyla Kıyıboyu Caddesi'nde yürüdüğü sırada zanlılar İ.Y. ve S.Ç'nin yanlarına gelerek fotoğraf çektirmek bahanesiyle telefonunu istedikleri, fotoğraf çekildikten sonra çocuğu darbederek cep telefonunu gasbettikleri belirtildi.

Zanlıların görüntü tespit tutanağına göre tam ve kesin olarak teşhis edildiği ve olay yerinden koşarak uzaklaştıklarının belirlendiği bildirilen iddianamede, sanıkların "birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu İ.Y. ve S.Ç'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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