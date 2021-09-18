Adana'da bir cipin motor kısmına sıkışan kedi kurtarıldı - Haberler
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Adana'da bir cipin motor kısmına sıkışan kedi kurtarıldı

AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel
Adana'da bir cipin motor kısmına sıkışan kedi kurtarıldı

Adana'nın Seyhan ilçesinde cipin motor kısmında sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde cipin motor kısmında sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mücahitler Caddesi'nde, 34 DDH 017 plakalı cipine binen M.Y, motor kısmından kedi sesi duyması üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri, cipi bölgedeki bir oto tamir atölyesine götürerek motor kısmına sıkışan kediyi çıkardı.

AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri
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Haber: Adana'da bir cipin motor kısmına sıkışan kedi kurtarıldı - Haberler
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