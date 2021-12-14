Adana'da bir apartmanın kapısı çalındı
AA / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir apartmanın kapısı çalındı.
SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir apartmanın kapısı çalındı.
Alınan bilgiye göre, Kızılay Caddesi'ndeki bir apartmanın kapısı yerinden sökülüp götürüldü.
Sabah saatlerinde kapının çalındığını gören apartman sakinleri polise haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.???????
AA / Fikret Kavğalı - Son Dakika Haberleri
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