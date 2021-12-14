Adana'da bir apartmanın kapısı çalındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da bir apartmanın kapısı çalındı

Adana'da bir apartmanın kapısı çalındı
AA / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir apartmanın kapısı çalındı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir apartmanın kapısı çalındı.

Alınan bilgiye göre, Kızılay Caddesi'ndeki bir apartmanın kapısı yerinden sökülüp götürüldü.

Sabah saatlerinde kapının çalındığını gören apartman sakinleri polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.???????

Nazik Sancar cinayetinde kahreden detay! Eşini 'Çocuk olmuyor' tartışmasında öldürmüş

Nazik Sancar cinayetinde kahreden detay! Eşini 'Çocuk olmuyor' tartışmasında öldürmüş

 Bir süredir ayrı yaşadığı eşini pompalı tüfekle öldürdü! Detayı duyanlar daha da üzüldü

Bir süredir ayrı yaşadığı eşini pompalı tüfekle öldürdü! Detayı duyanlar daha da üzüldü

AA / Fikret Kavğalı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title