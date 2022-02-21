Adana'da bir apartmanın deposunda çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Adana'da bir apartmanın deposunda çıkan yangın söndürüldü

AA, Fatih Azgın - Güncel
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Adana'da bir apartmanın deposunda çıkan yangın söndürüldü

Adana'nın Kozan ilçesinde 4 katlı bir apartmanın deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde 4 katlı bir apartmanın deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tavşantepe Mahallesi'ndeki bir apartmanın deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulundu.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, depodaki bir eve ait eşyalar kullanılamaz hale geldi.

AA / Fatih Azgın - Güncel

İtfaiye, Yangın, Kozan, Adana, Güncel, Haberler

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