Adana'da bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
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Adana'da bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Adana'da bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki bir apartmanın dördüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dairedeki dumanın apartmana yayılması üzerine bazı kişiler evlerinde mahsur kaldı.

Apartman sakinleri, itfaiye ve polis ekipleri tarafından binadan tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından söndürülen yangında, ev kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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