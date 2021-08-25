Adana'da bir alışveriş merkezinin otoparkında yanan otomobil kullanılmaz hale geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da bir alışveriş merkezinin otoparkında yanan otomobil kullanılmaz hale geldi

Adana'da bir alışveriş merkezinin otoparkında yanan otomobil kullanılmaz hale geldi
Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir alışveriş merkezinin otoparkında yanan otomobilde büyük çapta hasar oluştu.

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir alışveriş merkezinin otoparkında yanan otomobilde büyük çapta hasar oluştu.

Öğretmenler Bulvarı'ndaki bir alışveriş merkezinin otoparkında, E.D'nin kullandığı 01 ZL 799 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Otomobilin ön kısmından duman çıktığını fark eden E.D, durumu İtfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Otoparka gelen itfaiye ekipleri, yanan otomobile müdahale etti.

Ekiplerin söndürdüğü otomobil kullanılamaz hale geldi.

Adana'da bir alışveriş merkezinin otoparkında yanan otomobil kullanılmaz hale geldi
Adana'da bir alışveriş merkezinin otoparkında yanan otomobil kullanılmaz hale geldi
Adana'da bir alışveriş merkezinin otoparkında yanan otomobil kullanılmaz hale geldi
Adana'da bir alışveriş merkezinin otoparkında yanan otomobil kullanılmaz hale geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

Dolmuş şoförünün özel halk otobüsünün çarpmasıyla öldüğü kaza kamerada
Dolmuş şoförünün özel halk otobüsünün çarpmasıyla öldüğü kaza kamerada
Son dakika: Otomobil, 200 metrelik uçurma devrildi: 3 ölü
Son dakika: Otomobil, 200 metrelik uçurma devrildi: 3 ölü
200 metrelik uçuruma yuvarlanan araçtaki dede, babaanne ve torun yaşamını yitirdi
200 metrelik uçuruma yuvarlanan araçtaki dede, babaanne ve torun yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Cimilli İbo Burcu Biricik Fahriye Evcen Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Muslera Mesut Özil Erol Bulut Ozan Tufan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Adana'da bir alışveriş merkezinin otoparkında yanan otomobil kullanılmaz hale geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 21:46:23. #1.16#

title