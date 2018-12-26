Adana'da Binanın Elektrik Panoları Yandı
Adana'da bir binanın elektrik panolarının bulunduğu odada çıkan yangın söndürüldü.
Adana'da bir binanın elektrik panolarının bulunduğu odada çıkan yangın söndürüldü.
Merkez Çukurova ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'ndeki bir binanın zemin katında elektrik panolarının bulunduğu odada yangın çıktı.
Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekibi, yangını kısa sürede söndürdü.
Kaynak: AA