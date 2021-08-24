Adana'da binanın 10'uncu katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü
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Adana'da binanın 10'uncu katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü

Adana'da binanın 10'uncu katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, binanın 10'uncu katındaki dairede çıkan yangın hasara yol açtı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, binanın 10'uncu katındaki dairede çıkan yangın hasara yol açtı.

Yurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki bir binanın 10'uncu katında, O.B'ye ait dairede kimsenin bulunmadığı sırada belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bina sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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