Adana'da binadan klima dış ünitesi çalmaya çalıştıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı
Adana'da, binada klima dış ünitesi çalmaya çalıştıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da, binada klima dış ünitesi çalmaya çalıştıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki 7 katlı binadan klima dış ünitesinin söküldüğünü görenler durumu polise bildirdi.
Olay yerine yönlendirilen ekipler, 3 kişiyi asansör boşluğunda saklanırken yakaladı.
Yapılan incelemede, zanlıların hırsızlık amacıyla klima dış ünitesini söktükleri belirlendi.
Gözaltına alınan zanlılar polis merkezine götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney