Adana'da binadan klima dış ünitesi çalmaya çalıştıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı
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Adana'da binadan klima dış ünitesi çalmaya çalıştıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

Adana'da binadan klima dış ünitesi çalmaya çalıştıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'da, binada klima dış ünitesi çalmaya çalıştıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da, binada klima dış ünitesi çalmaya çalıştıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki 7 katlı binadan klima dış ünitesinin söküldüğünü görenler durumu polise bildirdi.

Olay yerine yönlendirilen ekipler, 3 kişiyi asansör boşluğunda saklanırken yakaladı.

Yapılan incelemede, zanlıların hırsızlık amacıyla klima dış ünitesini söktükleri belirlendi.

Gözaltına alınan zanlılar polis merkezine götürüldü.

Adana'da binadan klima dış ünitesi çalmaya çalıştıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı
Adana'da binadan klima dış ünitesi çalmaya çalıştıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı
Adana'da binadan klima dış ünitesi çalmaya çalıştıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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