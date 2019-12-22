Adana'da bin polisle 'drone'li park uygulaması

22.12.2019 09:17 | Son Güncelleme: 22.12.2019 09:22

Adana'da emniyet güçleri, dinlenme parklarında toplumun huzur ve güveni için asayiş uygulaması gerçekleştirdi.



İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla Adana şehir merkezindeki toplumun dinlenme alanları olan park ve bahçelerde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Bin polisin katıldığı uygulamada 2 bin 875 şahsa GBT sorgusu yapıldı. Sorgulamalarda çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı. - ADANA

Kaynak: İHA