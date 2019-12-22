Adana'da bin polisle 'drone'li park uygulaması
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Adana'da bin polisle 'drone'li park uygulaması

Adana'da emniyet güçleri, dinlenme parklarında toplumun huzur ve güveni için asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

22.12.2019 09:17 | Son Güncelleme: 22.12.2019 09:22
Adana'da bin polisle 'drone'li park uygulaması

'da emniyet güçleri, dinlenme parklarında toplumun ve güveni için asayiş uygulaması gerçekleştirdi.


İl Emniyet Müdürü 'ın talimatıyla Adana şehir merkezindeki toplumun dinlenme alanları olan park ve bahçelerde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Bin polisin katıldığı uygulamada 2 bin 875 şahsa GBT sorgusu yapıldı. Sorgulamalarda çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı. - ADANA

Kaynak: İHA
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