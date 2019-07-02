Adana'da bin litre kaçak boğma rakı ele geçirildi

Adana'da bir eve yapılan kaçak içki operasyonunda bin litre satışa hazır boğma rakı ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesindeki Hadırlı Mahallesi'nde bir evde kaçak boğma rakı üretildiği ihbarını aldı. İhbar üzerine 1 haziran günü saat 19.00 sıralarında polis ekipleri eve baskın yaptı. Evde yapılan aramada satışa hazır bin litre boğma rakı ile fermente halde boğma rakı ele geçirildi. Olayla ilgili Ş.A. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA