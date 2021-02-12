Adana'da bin 630 litre sahte, 111 şişe kaçak içki ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Adana'da bin 630 litre sahte, 111 şişe kaçak içki ele geçirildi

12.02.2021 09:38 | Son Güncelleme: 12.02.2021 09:41
Adana'da bin 630 litre sahte, 111 şişe kaçak içki ele geçirildi

ADANA'da, polisin bir eve düzenlediği baskında bin 630 litre sahte içki, şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada ise 111 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

ADANA'da, polisin bir eve düzenlediği baskında bin 630 litre sahte içki, şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada ise 111 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. İçkileri piyasaya sürmeye hazırlanan 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Köklüce Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı. İmalathaneye dönüştürülen eve yapılan baskında, bin 630 litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi Obalar Caddesi'nde şüphe üzerine durdurulan araçta polisin yaptığı aramada ise 111 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirdi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, isimleri açıklanmayan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Adana'da bin 630 litre sahte, 111 şişe kaçak içki ele geçirildi
Adana'da bin 630 litre sahte, 111 şişe kaçak içki ele geçirildi
Adana'da bin 630 litre sahte, 111 şişe kaçak içki ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Hadise Beren Saat Sezen Aksu Hüner Coşkuner
Spor Ömer Ali Deniz Türüç Ünal Karaman Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar İzmir Mahkeme İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da bin 630 litre sahte, 111 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 09:41:57. #1.16#
title