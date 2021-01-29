Adana'da bin 600 litre sahte içki ele geçirildi
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Adana'da bin 600 litre sahte içki ele geçirildi

29.01.2021 10:05 | Son Güncelleme: 29.01.2021 10:09
Adana'da bin 600 litre sahte içki ele geçirildi

ADANA'da, polisin sahte içki üretimi yapılan eve düzenlediği baskında bin 600 litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

ADANA'da, polisin sahte içki üretimi yapılan eve düzenlediği baskında bin 600 litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'ndeki bir eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada, bin 600 litre sahte içki ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Adana'da bin 600 litre sahte içki ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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