ADANA'DA BİN 540 LİTRE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
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ADANA'DA BİN 540 LİTRE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da polisin otoyolda şüphe üzerine durdurup arama yaptığı kamyonda bin 540 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

ADANA (DHA) - ADANA'da polisin otoyolda şüphe üzerine durdurup arama yaptığı kamyonda bin 540 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda gümrük kaçağı akaryakıt getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda kontrol noktası oluşturan ekipler, şüpheli araçları durdurdu. Bir kamyonda yapılan aramada büyük bidonlara doldurulmuş bin 540 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan kamyon sürücüsü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ADANA'DA BİN 540 LİTRE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ

ADANA'DA BİN 540 LİTRE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ

ADANA'DA BİN 540 LİTRE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Akaryakıt, Adana, Güncel, Haber

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