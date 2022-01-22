Adana'da bin 540 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

ADANA (İHA) - Adana'da polis, bin 540 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kente yüklü miktarda gümrük kaçağı akaryakıt getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunda kontrol noktası oluşturan ekipler, şüpheli araçları durdurdu. Bir kamyonda yapılan aramada büyük bidonlara doldurulmuş bin 540 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Olayla ilgili kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Zanlı, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA