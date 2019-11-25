Adana'da bin 500 litre kaçak mazot ele geçirildi
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Adana'da bin 500 litre kaçak mazot ele geçirildi

Adana'da bin 500 litre kaçak mazot ele geçirildiAdana'da polis ekipleri, piyasaya sürülmek üzere olan bin 500 litre kaçak mazot ele geçirdi.

25.11.2019 12:53 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:55
Adana'da bin 500 litre kaçak mazot ele geçirildi

'da bin 500 litre kaçak mazot ele geçirildi

Adana'da ekipleri, piyasaya sürülmek üzere olan bin 500 litre kaçak mazot ele geçirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri tankeri durdurdu. Araçta yapılan aramada bin 500 litre kaçak mazot ele geçirildi. Araç sürücüsü M.Y. gözaltına alındı. Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Adana'da bin 500 litre kaçak mazot ele geçirildi
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