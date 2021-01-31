Adana'da bin 460 litre sahte içki ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Adana'da bin 460 litre sahte içki ele geçirildi

31.01.2021 10:14 | Son Güncelleme: 31.01.2021 10:18
Adana'da bin 460 litre sahte içki ele geçirildi

ADANA'da, polisin sahte içki üretimi yapılan eve düzenlediği baskında bin 460 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

ADANA'da, polisin sahte içki üretimi yapılan eve düzenlediği baskında bin 460 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı. Sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve yapılan baskında, bin 460 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.


Adana'da bin 460 litre sahte içki ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Özgür Özel Selçuk Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Ebru Yaşar Hande Erçel Serdar Ortaç
Spor Arda Turan Okan Buruk Caner Erkin Gökhan Gönül Mehmet Topal
Tüm Haberler Mart Bursa Ankara Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da bin 460 litre sahte içki ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 10:18:36. #1.14#
title