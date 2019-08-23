Adana'da bin 370 litre kaçak içki ele geçirildi
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Adana'da bin 370 litre kaçak içki ele geçirildi

Adana'da yapılan operasyonda bin 370 litre kaçak içki ele geçirildi.

23.08.2019 11:00
Adana'da bin 370 litre kaçak içki ele geçirildi

Adana'da yapılan operasyonda bin 370 litre kaçak içki ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Havutlu Mahallesinde bir evde kaçak içki üretimi yapıldığı ihbarını aldı. Polis ihbar üzerine eve yaptığı baskında bin 370 litre kaçak içki ele geçirdi.


Polis içkileri olay yerinde dökerek imha etti. - ADANA

Kaynak: İHA
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