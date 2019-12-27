Adana'da bin 290 litre sahte içki ele geçirilirken, zanlılar hakimlikçe serbest bırakıldı

27.12.2019 13:40 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:40

Adana'da, bin 290 litre sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda yakalanan iki şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'nde, iki adreste sahte içki üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı.

Adreslere operasyon düzenleyen polis ekipleri, bin 290 litre sahte içki ele geçirdi, M.İ. ve M.İ'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA