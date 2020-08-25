Adana'da bin 260 litre kaçak içki ele geçirildi
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Adana'da bin 260 litre kaçak içki ele geçirildi

Adana'da piyasa değeri 156 bin lirayı bulan bin 260 litre kaçak içki ve 120 litre etil alkol ele geçirildi.

Adana'da bin 260 litre kaçak içki ele geçirildi
25.08.2020 09:49 | Son Güncelleme: 25.08.2020 09:52

Adana'da piyasa değeri 156 bin lirayı bulan bin 260 litre kaçak içki ve 120 litre etil alkol ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesinde bir adreste kaçak içki imalatı olduğu bilgisine ulaştı. Adrese yapılan baskında polis, piyasa değeri 156 bin lira olan bin 260 litre kaçak içki ve 120 litre etil alkol ele geçirdi.

Olayla ilgili iki zanlı gözaltına alındı. - ADANA

Kaynak: İHA

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