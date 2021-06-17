Adana'da bin 247 kadına KADES
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Adana'da bin 247 kadına KADES

Adana'da bin 247 kadına KADES
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana polisi kadına karşı şiddetin önüne geçmek için bir günde bin 247 kadına Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) anlatıp, programın cep telefonlarına indirilmesini sağladı.

Adana polisi kadına karşı şiddetin önüne geçmek için bir günde bin 247 kadına Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) anlatıp, programın cep telefonlarına indirilmesini sağladı.

Kadına karşı şiddetin önlenmesi için İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan ve akıllı telefonlara indirilen KADES programı sayesinde onlarca kadının hayatı kurtuluyor. Programı indirip tıklandığı zaman polis kendisine gelen adres bilgisine en kısa sürede ulaşarak kadını koruma altına alıyor. Bu nedenle Adana Emniyet Müdürlüğü Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sokak sokak gezerek kadınları KADES programı hakkında bilgilendirdi. Bin 247 kadına ulaşan polis kadınlara devletin kendilerine sunduğu yasal haklarını anlatıp akıllı telefonlarına da KADES uygulamasına indirilmesini sağladı. Programın aktif bir şekilde kullanıldığında kadınların ve çocukların maruz kaldığı kötü eylemleri engellediği tek tek anlatıldı. Kadınlar polisin kadına ve çocuğa karşı şiddetin önüne geçmek için büyük çaba harcamasının çok değerli olduğunu, bu durumun kendilerini çok memnun ettiğini söylerken, bazı kadınlar KADES'i daha önce indirdiğini, bazıları ise programı hemen indireceğini söyledi. - ADANA

Adana'da bin 247 kadına KADES
Adana'da bin 247 kadına KADES

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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