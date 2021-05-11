Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'da bıçaklı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da bıçaklı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'nde yürüyen O.D. arkasından motosiklet ile gelen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan O.D bir esnafa sığınarak yardım istedi.

Olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin gelmesinin ardından O.D. Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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