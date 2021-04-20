Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'da bıçaklı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da bıçaklı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Baraj Caddesi'nde yürüdüğü sırada bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayarak kolundan yaralanan M.T. bir iş yerine sığınarak yardım istedi

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri M.T'yi Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis, olaydan sonra kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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