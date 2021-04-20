Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Adana'da bıçaklı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Adana'da bıçaklı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Merkez Seyhan ilçesi Baraj Caddesi'nde yürüdüğü sırada bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayarak kolundan yaralanan M.T. bir iş yerine sığınarak yardım istedi
Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri M.T'yi Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.
Polis, olaydan sonra kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney