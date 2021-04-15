Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel
Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.

Cemal Gürsel Caddesi'nde yürüyen S.T, arkadan kendisine yaklaşan ve kimliği henüz belirlenemeyen kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Yaralanan S.T, 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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