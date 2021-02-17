Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

17.02.2021 19:11 | Son Güncelleme: 17.02.2021 19:14
Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Adana'da bir kişi bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.

Adana'da bir kişi bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Filiz, Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesinde yürüdüğü sırada, arkadan kendisine yaklaşan kimliği belirsiz kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Yaralanan Filiz, 112 Acil Servis ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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