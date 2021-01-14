Bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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Bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

14.01.2021 23:17 | Son Güncelleme: 14.01.2021 23:32

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, bıçaklı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, bıçaklı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkez Çukurova ilçesi Mavi Bulvarı üzerinde, Batuhan A. ile Mahmut İ. arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen tartışmada Mahmut İ. Batuhan A. tarafından bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Mahmut İ'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis, şüpheli Batuhan A'yı gözaltına alarak emniyete götürdü.

Bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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