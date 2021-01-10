Bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bıçaklı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Ulucami Mahallesi'nde, ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu kişi, sokakta yürürken kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan iki şüpheliyi Merkez Park içerisinde yakaladı.

Yakalanan şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı