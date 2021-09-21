Adana'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
AA / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel
Adana'da "laf atma" meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada bir kişi bıçaklandı.
Adana'da "laf atma" meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada bir kişi bıçaklandı.
Merkez Seyhan ilçesi Baraj Caddesi'nde iki grup arasında "laf atma" meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmasını kavgaya dönüşmesi sonrası S.C. vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.
Yaralı S.C, ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
AA / Ömer Yıldız - Son Dakika Haberleri