Adana'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel
Adana'nın Kozan ilçesinde bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
İddiaya göre, Atatürk Parkı civarında M.B. ile E.Ü. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B. cebinden çıkardığı bıçakla E.Ü'yü yaraladı.
Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan E.Ü. daha sonra Çukurova Devlet Hastanesine sevk edildi.
M.B'nin yakalanması için polis çalışma başlattı.
AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri
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